El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, evitó referirse a la posibilidad de reforzar al equipo con el volante nacional, Felipe Gutiérrez y afirmó que es algo que aún no deciden en el club.

“Todos los jugadores que miramos entran en un debate con la secretaría técnica del club. No es solo él, hay muchos jugadores arriba de la mesa que hemos sondeado y estamos esperando. No hemos decidido nada aún y es algo que hasta el último día veremos”, dijo en conferencia de prensa.

“El club en ciertos jugadores hace ofertas, los jugadores esperan respuesta, siempre hay opiniones y estamos en eso. Pero no quiero dar específicamente una opinión por este jugador porque no corresponde, como no lo hacemos con ningún jugador que no está en la institución”, añadió.

“Lo que piense de ese jugador no lo puedo pronunciar acá por respeto a todas las partes y también a la institución. Es algo que no corresponde, pero sin duda que todos los jugadores que creemos que pueden venir es porque creemos que pueden ayudar”, sentenció.