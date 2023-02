Comparte

El destacado humorista chileno Daniel Fica Roa, más conocido como Bombo Fica, entregó un mensaje a los pobladores de su natal Purén, comuna que ha sido afectada por los voraces incendios forestales en el sur del país.

El artista llegó hasta el centro de acopio Pedro de Oña, donde también se encontraba el alcalde, José Rivera.

En conversación con TVN, Bombo Fica afirmó encontrarse "triste, pero con el alcalde tenemos la mejor disposición de levantarnos, como lo ha hecho siempre Purén.

"Salí de aquí a las 2 de la tarde y no había nada, solo pequeños focos que estaban siendo controlados. Mi hijo me llama como a las 7 de la tarde y me dice que se está quemando Purén. No podía creerlo. En cosa de horas el siniestro arrasó con las viviendas de muchos compatriotas que están en absoluta desgracia, perdieron todo y quedaron con lo puesto", se lamentó el humorista.

En la instancia, aprovechó de enviarle un saludo a Bomberos. "No han dormido nada, se la han jugado, han estado ahí con sus pocos recursos, porque es una comuna humilde. Nuestros Bomberos han sido unos héroes, porque esto podría haber sido peor", dijo.

En tanto, el alcade Rivera explicó que "fueron varios frentes de fuego y no fueron suficientes las fuerzas que tuvimos de Bomberos. Fue como algo explosivo, difícil de explicar. Estábamos en el sector rural de Manzanal y en eso llegó rápidamente a la ciudad y fue una cosa incontenible".

Asimismo, Bombo Fica anunció que junto al edil se encuentran proyectando un espectáculo en ayuda a las víctimas. " Nosotros como pureninos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para devolverle esa dignidad y respeto que se merecen", señaló.

Finalmente le envió un mensaje de fuerza a los habitantes de la comuna.

"El mensaje es fuerza, newen mapu. Somos tierra luchadora, somos Weichafe. Nos vamos a parar de las cenizas como el ave Fénix. Volveremos a reconstruir nuestro pueblo con todo el amor y cariño. Los pureninos se van a parar", concluyó.