Durante la jornada de este domingo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela junto al Jefe de la Defensa Nacional para la región del Ñuble, General de Brigada Jorge Salinas, se desplegó en la comuna de Quirihue para entregar apoyo a los brigadistas que combaten los incendios forestales.

“Debemos actuar con toda la fuerza, pero no con irresponsabilidad. Felizmente, anoche fue una noche mejor y hemos desplegado más apoyo terrestre, maquinaria de obras públicas, el apoyo de bomberos, el trabajo con los municipios y durante esta tarde esperamos desplegar tres brigadas de la Unidad Militar de Emergencia de España, expertos en combate de incendios, con técnicos de la Conaf. Son 69 soldados, que van a permitir aumentar la dotación de brigadistas en terreno”, puntualizó el secretario de Estado.

Y es que, durante esta jornada, las condiciones climáticas han impedido el despliegue de las aeronaves dispuestas por Conaf para el combate de los incendios, lo que se ha complementado con el refuerzo de los recursos terrestres presentes en los focos de conflicto.

“Queremos hacer un reconocimiento público a los brigadistas, a los bomberos, a todos los servicios, a la gente de Conaf, en particular en este día que no pudimos combatir los incendios con helicópteros. Destacar el enorme trabajo de estos 1.000 bomberos que están trabajando acá en el sur y que han ayudado a contener focos de incendios para que el fuego no se dispare y así no tener que evacuar más comunidades”, agregó Valenzuela.

Según explicó el secretario de Estado, actualmente Quirihue es la situación más compleja “del punto de vista del impacto y de la posibilidad, de si no lo controlamos, que se propague a un área de mucho combustible como lo son las plantaciones forestales llegando incluso a la provincia de Cauquenes; por eso que estamos esperanzados en que abran las condiciones para ir en combate de los incendios y coordinados, por cierto, a través de Conaf. Y Es que a partir del estado de excepción en el que estamos, se han hecho parte de las mesas técnicas Corma, entonces podremos contar con la colaboración de los helicópteros de la industria forestal”.

Refuerzo de medidas preventivas

El ministro Valenzuela también anunció que, en conjunto con el General Salinas, se ha dispuesto que “se decrete que todo tranque privado esté a disposición del combate de incendios forestales. Además, realizaremos control de las personas que anden con bidones y si pillamos a alguno con acelerante sepa está cometiendo una falta muy grave. Están siendo criminales con el medio ambiente y con las personas”.

Faena Cero

Por este motivo es que el Gobierno se va a hacer parte de todas las denuncias y querellas contra quienes resulten sospechosos de causar incendios forestales. “Reiteramos que están prohibidas las quemas agrícolas hasta abril, no se pueden hacer quemas agrícolas y esta semana se vienen días muy difíciles en Ñuble y Biobío, con temperaturas en torno a los 37 grados, por los que le pedimos a todos los gremios agrícolas, pequeños, medianos y grandes, cero actividad, cero faena para que esto no siga agravando la situación”, concluyó Valenzuela.