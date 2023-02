Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este miércoles a la disposición del Gobierno de decretar toque de queda en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, zonas que se han visto fuertemente afectadas por los incendios forestales.

Al respecto, aseguró que "lo que podemos informar es que en la reunión de hoy día con el Presidente de la República, el Presidente hizo expresa su opinión respecto a que esta medida era conveniente, necesaria y en el transcurso de la reunión quedó claro que durante el día se iba a avanzar en esa dirección".

Eso sí, explico que "los gedenas son los que van a hacer efectiva la medida. Nos han informado que a partir de mañana, a medianoche, se van a disponer estos toques de queda, pero cada gedena va a especificar los territorios en que ello va a suceder, eso lo vamos a ir conociendo en el transcurso del día, pero la disposición general es que la escala en términos generales va a ser una escala provincial".

"Ahora, podrá haber excepciones a ello, comunas que quedan fuera porque no están viviendo situaciones que ameriten el toque de queda, pero la lógica va a ser tocar la escala provincial", insistió.

A su vez, recalcó que "los gedenas son la autoridad que declara los toques de queda y son las que especifican los horarios y los lugares concretos en que ello va a suceder y, por lo tanto, la atención a todas las regiones que están con Estado de Excepción de Catástrofe, que es donde esta medida se puede aplicar, solamente en esas regiones existen estas facultados".

Sumado a lo anterior, informó que "también está firmado y vigente el decreto del Presidente de la República que faculta a requisar bienes cada vez que sea necesario para el combate de la emergencia".

El llamado de la ministra

En esa ministra línea, la autoridad hizo un llamado a colaborar en la emergencia con máquinas skidder.

"Hay un tipo de equipo que todas las regiones piden que se llaman máquinas skidder, son máquinas que se ocupan en el sector forestal, que no hay en el mercado disposición para acceder a más, todas las que hay disponibles, se han puesto en proceso de compra, sin embargo, sigue habiendo una enorme necesidad", sostuvo.

"Estas son máquinas muy importantes en la linea de combatir el fuego y vamos a recurrir, por lo tanto, a las empresas que son propietarias de estas máquinas, para que las pongan a disposición en el transcurso de los días que quedan".

Balance de incendios

En cuanto al balance de los incendios forestales, la titular del Interior señaló que "ha sido un día mejor que días anteriores. Ayer, a esta hora, estábamos hablando de 43, 42 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), hoy día solo fue necesario hacer 13″.

"Es un día donde no tenemos que lamentar nuevas personas fallecidas, aunque sí tenemos un recuento que va acumulándose de los daños que se han generado, que ciertamente es muy preocupante y que no permite bajar la guardia, porque -como sabemos- en los días por venir, seguimos teniendo una alerta importante y parte de ella está en regiones que todavía no están en el foco de la crisis y toda la preocupación está en que no se extienda hacia allá", comentó.

Una de las regiones que abordó fue la de Ñuble, sobre la cual aseguró que "la situación estuvo muy dura ayer" y "hoy día también ha sido difícil, aunque quizás en otra proporción".

"En el último rato se ha estado desarrollando una evacuación en Ninhue que ha tenido concentrado todos los esfuerzos en la zona. Ha habido la evolución de algunos incendios que, a pesar de que tiene muchos factores de preocupación, no ha generado los peores escenarios que se temían", fueron parte de sus declaraciones.

Revisa el balance acá: