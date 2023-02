Comparte

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) golpeó la mesa e hizo un llamado a "cuidar la confianza" tras el emplazamiento que hizo el Presidente Gabriel Boric en su visita a Quillón.

Evitando profundizar demasiado y enfatizando en que lo importante ahora es apagar el fuego, el Mandatario indicó que “se viene un debate de una mejor regulación”, añadiendo que “tenemos que tener una discusión de más largo plazo”.

"No me cabe cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se pueda prevenir, se haga", añadió el jefe de Estado.

La réplica de Sofofa al Presidente Boric

Mediante una declaración pública, la entidad afirmó que es “improcedente y totalmente fuera de contexto que las autoridades abran un debate sobre la industria forestal” en medio de la emergencia.

En el documento, señalaron que "sin la capacidad aérea y terrestre que las empresas forestales han desarrollado por años y desplegado ahora para enfrentar este dramático escenario, la situación sería aún más compleja".

Asimismo, el organismo presidido por Richard von Appen realizó un llamado a "las autoridades de Gobierno a mirar esta situación con altura de miras".

Y aclararon que "lo que corresponde en estos momentos es trabajar unidos entre el sector público y privado para controlar cuanto antes la situación y evitar comentarios que lo único que hacen es dañar la confianza que el país requiere para enfrentar estas trágicas circunstancias".