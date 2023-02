Comparte



Cristián Menchaca , alcalde de Longaví, aseguró que el incendio en su comuna ha sido desatendido.

"Vimos que Conaf no tomó la responsabilidad en este incendio, porque llevamos más de 45 días. Y si no es por la prensa que sensibilizan las autoridades…", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Nos sentimos bastante desplazados, entiendo que el criterio fue estar más enfocado en los poblados. Yo respeto y entiendo, pero nosotros como longavianos nos sentimos dejados de manos", agregó.

"Ya nos dijeron que si había otro incendio, iban a sacar todos los helicópteros para mitigar ese otro incendio que se produjera", acusó. "Sentimos que hemos sido relegados como segundo plano en este incendio a nivel nacional".

Con un cálculo de 6 mil hectáreas quemadas, la autoridad comunal indicó que a "Conaf no le importó cómo se quemaban estos bosques y ponían en riesgo miles de años de antigüedad por la cantidad de bosque nativo".

El alcalde sospecha que puede haber un punto político en todo lo que expresó, al ser de la UDI. "Las comunas como las nuestras, tienen más discurso que efectividad. Sube la ministra y no sube con las autoridades regionales. Por último, que no vaya conmigo porque yo soy de derecha y ella seguramente tiene una afiliación política distinta, pero nuestros electores no miran. La mitad del pueblo votará por uno en las elecciones cuando somos pocos candidatos y cuando somos más candidatos un porcentaje", dijo.

"No queremos pensar con mis asesores que aquí hay toda una mirada en cómo atacar este alcalde, quitarle recursos, quitarle protagonismo, porque a la gente le gustaría ver junto la ministra a su alcalde, a lo mejor", concluyó.