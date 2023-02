Comparte

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió al anuncio de posibles manifestaciones de estudiantes en el marco del regreso a clases del "año escolar 2023″.

"La invitación es a valorar los esfuerzos que hace el Estado colocando los recursos para mejorar los establecimientos y que vengan al Ministerio a que me presenten sus legítimas demandas", comenzó diciendo.

Acerca de las marchas que afectaría el libre desplazamiento, el titular de la cartera indicó: "Lamentablemente esos actos de violencia atentan contra el propio pueblo y contra las propias personas. Quemar un bus o interrumpir el tránsito, lo que hacen es deteriorar la vida de las personas porque no tienen conciencia ni de clase".

No obstante, el profesor aseguró que "yo no conozco ningún petitorio al respecto, pero lo que sí es que yo estoy siempre disponible. No es una presión, porque nosotros llamamos al camino del diálogo para así escuchar a los grupos estudiantiles organizados".

Por último, el ministro Ávila comentó el posible cambio de gabinete. "Tengo la confianza del Presidente Boric hasta que él diga lo contrario, y esto siempre es una posta, un trabajo pensando en el bien del país y en mi caso, del sistema educativo".