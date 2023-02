Comparte

El actor Gabriel Prieto entregó una nueva actualización sobre su estado de salud y pidió a sus seguidores que "rueguen" por él.

El intérprete nacional publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aseguró que se encontraba en la camilla del Hospital Dr. Luis Tisné, tras presentar complicaciones de salud.

"Hola amigos queridos, ¿cómo están? Desde aquí desde mi cama del hospital, el Hospital Tisné, los saludo en este día martes", expresó, agregando que "el ánimo (está) bastante bueno".

Tras esto, pidió "una vez más un favor, que rueguen porque en el Hospital del Tórax es el único lugar donde hacen una operación (…) que es para que me opere y ya no me siga saliendo líquido del pulmón".

"Y eso se va a saber mañana o pasado, así que les ruego que pidan por que eso funcione y por que resulte, porque si no, este jueves o viernes lo más probable es que me vuelvan a sacar líquido, lo cual tampoco me complica mucho, si no duele nada, (pero) es un poco latero tener que hacérselo una vez a la semana pero, bueno, no duele", agregó el actor.

Asimismo, Gabriel le envió "saludos, cariños a todos. Agradecimientos por sobre todo, porque nunca me han dejado solo, nunca me han abandonado, siempre han estado acá para mí y eso no puedo menos que agradecerlo y sentirme enormemente gratificado por su buena voluntad, por su cariño y por su compromiso", valoró.

Revisa la publicación acá: