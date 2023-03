Comparte

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, criticó la decisión de la Fiscalía de reformalizar al único acusado del caso, que es el tío abuelo del menor, Jorge Escobar.

"Con la audiencia de hoy yo no quedo conforme. Me duele y me da rabia que en dos años de investigación no se haya dicho nada, eso es lo que siento, que no hay nada en la causa", comenzó diciendo a Sabes.cl.

En esa línea, la mujer indicó que "tanta investigación, tantas pericias, todo lo que se ha ocupado para encontrar la verdad y solamente lleguen a esta conclusión me da una impotencia enorme. Siento que es una falta de respeto hacia mi hijo, a nosotros como familia".

En cuanto a la querella contra el tío abuelo del menor, Gutiérrez señaló que “uno de los querellantes de Moisés, el padre de mi hijo, ellos deben responder ante eso y me imagino que si hicieron esta querella es porque tienen pruebas contundentes para culpar a alguien".

"Nosotros estamos en busca de la verdad y justicia, nosotros seguimos investigando, vamos a seguir luchando por encontrar a los culpables que le hicieron daño a mi hijo, necesitamos encontrar la verdad", aseguró.

Por último, la madre de Tomás Bravo apuntó: "La esperanza no se pierde, a pesar de todo lo malo nosotros seguimos en la lucha, en la búsqueda de la justicia. Confío en mi abogado, confío en el equipo en el que esta trabajando para que se encuentre la verdad, también la esperanza en Dios. No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos y vamos a encontrar la verdad y quién esta detrás de todo esto para que pague".