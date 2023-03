Comparte

La diputada Maite Orsini rompió el silencio la tarde de este lunes y entregó un punto de prensa en Congreso Nacional de Valparaíso, instancia en la que negó "tajantemente" haber cometido algún delito, en el marco del "telefonazo" a Carabineros.

"Niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad", aseveró la diputada de Revolución Democrática.

En el punto de prensa que entregó a eso de las 14:30 horas, la parlamentaria dijo que "no me voy a referir a aquellos aspectos que tienen que ver con mi vida personal", sin embargo, sobre los asuntos de su labor como diputada "voy a relatar algunos hechos que pueden ser de su interés".

Sobre la acusación de tener vínculos con fiscales por parte de Daniela Aránguiz, quien sostuvo en el matinal Mucho Gusto que Orisini "incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención", negó tajantemente dicha afirmación y ante eso dijo que hizo la autodenuncia "en Fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones", aseveró al respecto la diputada RD.

Junto a esto, aclaró que esta autodenuncia no significa que es "un reconocimiento de responsabilidad", sino que "es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso y que quieren que se acredite su inocencia frente a esos hechos".

"Esa es la acción que yo tomé, porque estoy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado", agregó.

Por el "telefonazo" a Carabineros, dijo que "el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público, que me informa que el día anterior habría sido víctima, por parte de Carabineros, de apremios ilegítimos y de una detención ilegal"

"Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quién yo tengo una excelente relación (…) únicamente para ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia, por los conductos regulares, por apremios ilegítimos", explicó.

"En esa conversación no solicité ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento", aseveró la diputada Orsini.