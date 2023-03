Comparte

Dos camiones se vieron involucrados en un accidente de tránsito en Avenida Lo Espejo, provocando una gran congestión en el sector, específicamente en el Camino Lonquén.

A eso de las 4 de la mañana ocurrió el accidente que afortunadamente no dejó a personas lesionadas, según detalló 24 Horas. Esta situación generó una gran congestión debido a que el tránsito fue suspendido.

De acuerdo a las declaraciones de uno de los camioneros afectados, señaló que el otro conductor aparentemente se habría quedado dormido.

"Yo había terminado mi turno, me dirigía a guardar el camión. Estaba en luz verde y sigo pasando normal, pero el otro chofer paso de largo y me di cuenta de que ya estaba encima de mí y él me chocó a mí", señaló el conductor afectado, según consignó 24 Horas.

"Cuando se bajó después de un rato, él me dice que se quedó dormido", indicó al citado medio.