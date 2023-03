Comparte

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Regional Metropolitano, Mario Aguilar, señaló que como gremio comparten algunas de las demandas por parte de los Estudiantes Secundarios que han convocado a movilizaciones para este jueves 9 de marzo.

“Ellos piden tener presente la salud mental; el aumento de las becas, sobre todo las que tiene que ver con retención de los estudiantes; lo dijo hoy el ministro respecto a la deserción y la baja asistencia; y esas becas son importantes en ese sentido. La educación no sexista, sigue siendo un tema presente en el alumnado, pese a que algunos quieren minimizarlo. Hay demandas con las que coincidimos y creemos que las autoridades deben escuchar", comenzó diciendo.

Sin embargo, el líder gremial, aclaró que “eso sí, nos parece importante que no debe haber violencia en las manifestaciones. Ojalá sean a cara descubierta y con las manos limpias, esa es la forma correcta y es lo que orientamos como Educadores respecto a una manifestación democrática, pero yendo al fondo de las demandas nos parecen justas, son temas pendientes que se les debe dar prioridad”.

Consultado sobre el primer año del Gobierno, Mario Aguilar sostuvo: "Ojalá en este 2023, para el Gobierno, la Educación tenga una prioridad mayor a la que tuvo el 2022, está bien lo de la reactivación educativa y los aprendizajes, pero no se pueden dejar los otros temas que están demandando los estudiantes".

Colegio de Profesores y la labor del ministro Ávila

Ante los rumores de un cambio del titular de la cartera de Educación, el Presidente del Metropolitano dijo que “Nuestra evaluación del ministro es que ha estado abierto al diálogo, pero creemos que ha sido lento en el avance en Educación, lo hemos dicho antes. Si bien es un Ministro que conoce y sabe de educación, nosotros pensamos que requiere más celeridad. Si es con este Ministro u otro, queremos que la Educación tenga una prioridad, que creemos no ha tenido en el primer año del Gobierno, y esperamos que en este segundo año pase a ocupar un centro que creemos necesario”.

Respecto al Plan Reactivación Educativa para este 2023, el presidente de los Docentes, insistió en que "la normalización del sistema es muy importante, no así las pruebas estandarizadas, sino enfocarse más en lo socioemocional, en la salud mental. No va a haber buenos aprendizajes si no hay una adecuada salud mental, si no hay una buena convivencia en los colegios, si no hay un adecuado estado emocional de los estudiantes y de las comunidades. Ese debe ser el foco número uno, no tanto la cobertura curricular, los rankings, las competencias, sino el estado emocional de nuestros estudiantes”.

Mario Aguilar recordó que “no podemos olvidar que el año pasado hubo suicidios en los colegios, graves problemas de convivencia, riñas, batallas campales, y esperamos que no se repitan el 2023, para ello tienen que haber medidas fuertes y firmes, con recursos, con apoyo profesional y con priorización".

Cabe señalar que el timonel del Colegio de Profesores RM hizo estas declaraciones tras participar en la Inauguración del Año Escolar en la Región Metropolitana efectuado por el Mineduc en la Escuela Juan XXIII de San Joaquín.