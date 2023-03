Comparte

La mañana de este miércoles se frustró un robo a un camión de valores en la losa del Aeropuerto de Santiago, situación que dejó a dos fallecidos.

Uno de los fallecidos es un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien tenía 20 años de servicio en Bomberos. La otra persona que perdió la vida fue uno de los delincuentes.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, fueron cuatro vehículos los que ingresaron hasta el interior del terminal aéreo con 10 sujetos. Los antisociales pretendían robar 32 millones de dólares.

"Lograron traspasar la primera línea, pero no la segunda, que es decisiva"

Al respecto, el general Raúl Jorquera, director de la DGAC, lamentó este suceso, donde los delincuentes querían perpetrar el ilícito "con una alta capacidad de fuego a tratar de robar el transporte de valores que estaba programado para este día".

"Producto de la experiencia que ha tenido en este ámbito (la DGAC), se ha reforzado nuestro mecanismo de seguridad, ha dotado a nuestro personal de equipamiento", dijo, agregando que por esto los funcionarios fueron capaces de repeler el intento de robo, lamentablemente con el fallecimiento de un funcionario nuestro".

"Esto significa que nuestra gente está dispuesta a actuar, a repeler y no cesar en brindar seguridad al Aeropuerto", señaló el general Jorquera.

El director aseveró que el área donde se produce la descarga de valores "está absolutamente resguardada" y que el punto de acceso a aquella zona no es usual, por lo que hay un "funcionario con comunicaciones, con armamento, resguardando".

"Fue ese mismo funcionario que logra zafarse y dar las primeras alarmas para que nuestra gente reaccionara", detalló.

Junto a esto, indicó que los delincuentes "lograron traspasar la primera línea, pero no la segunda, que es decisiva". Bajo esa línea, agregó que "por ahí entraron, pero por ahí se alertó también".

"Si hay que revisar los procedimientos, por supuesto que sí, y eso es una autocrítica, agregó.

Comunicado de Prensa informando sensible fallecimiento de nuestro funcionario #AVSEC @DGACChile pic.twitter.com/ZlzeQG8U5Y — DGAC Chile (@DGACChile) March 8, 2023

Fiscalía detalla robo frustrado en el Aeropuerto de Santiago

El jefe de la zona Pudahuel, Eduardo Baeza, detalló que el asalto frustrado en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez fue a eso de las 7:50 horas.

"Sujetos habrían ingresado por el área perimetral del aeropuerto, se dirigieron en tres o cuatro camionetas al puente 5, donde había llegado una carga en un avión Latam desde Miami que debía ser retirada por la empresa Brinks", relató el persecutor.

En ese momento, los sujetos "irrumpen en dicho lugar y fueron repelidos por funcionarios de seguridad de AVSEC de la DGAC, frustrándose el hecho, resultando fallecido un funcionario de AVSEC y una de las personas que participó en el delito".

Asimismo, precisó que los antisociales ingresaron colisionando la reja exterior, con los vehículos, del sector siete del terminal aéreo. "Adicionalmente, se habrían llevado un arma del guardia, que por cierto alcanzó a dar aviso".

Por otra parte, indicó que el botín que querían sustraer "eran casi 32 millones de dólares, en moneda nacional casi 30 mil millones" y cuyo destino del dinero en Chile eran tres bancos.

🔴AHORA AEROPUERTO Fiscal Jefe de Pudahuel,Eduardo Baeza instruye diligencias a Brigada de Robos y BH ⁦@PDI_CHILE⁩ en sitio del suceso.Esta mañana 4 camionetas con10 sujetos intentaron robar camión de valores en losa de aeropuerto,asesinando a funcionario ⁦@DGACChile⁩ pic.twitter.com/0fBi81h9Fx — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) March 8, 2023

"Tenemos la certeza de la utilización de armamento tanto largo como corto"

Por su parte, el subprefecto de la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI), Agustín Urbina, dijo que tienen información "de que se encontró uno de los vehículos utilizados en la perpetración de este delito en el sector de Pudahuel".

"Estamos verificando si efectivamente corresponde al vehículo en cuestión, pero eso es materia de investigación", complementó.

Además, contó que se tiene información "de que efectivamente llegó una persona herida al parecer de impacto balístico, esa información está en análisis",

"No tenemos certeza si tiene algún vínculo o no con la investigación en el aeropuerto. Para confirmar, es en Renca, pero no tenemos la certeza absoluta que haya participado en el delito", agregó.

Respecto al armamento, indicó que "tenemos la certeza de la utilización de armamento tanto largo como corto, eso está en análisis, pistolas y escopetas es lo que hasta el momento podemos observar. Hay que verificar el calibre y el proceso de disparo".