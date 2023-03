Comparte

Durante esta jornada, Carabineros se refirió a lo revelado en un medio en donde reconocieron reuniones con el exfutbolista de Colo Colo, Jorge Valdivia.

De acuerdo a Emol, los que se reunieron con el "Mago" fueron Jean Camus, jefe de la zona Santiago Este; Carlos González, jefe de la zona Metropolitana; y Marcelo Lepín, jefe de la zona Santiago Oeste.

Si bien no existen detalles de lo que se habló, confirmaron que la situación ocurrió después del "telefonazo" de Maite Orsini.

General subdirector de Carabineros aclaró lo sucedido con Jorge Valdivia

"Quiero reiterar y ser categórico que en ningún momento hubo una intervención por parte de Carabineros en el procedimiento propiamente tal ni posterior. Y dejar claro que también no se solicitó intervenir, modificar o incidir en el procedimiento que ya había sido adoptado", dijo Marcelo Araya Zapata.

Además, el uniformado remarcó que "y si hubiese sido de esa manera, yo no lo hubiese aceptado porque no corresponde realizarlo de esa manera".

Después, afirmó que "más que hablar de un trato preferencial, aquí a raíz de una conversación que hubo con una diputada que, vuelvo a insistir, no solicitó interceder, no solicitó algo que sea anómalo, lo que se hace es tomar contacto con esta persona (Valdivia) para explicarle cuáles iban a serlos cursos de acción que en materia administrativa se iban a realizar. Y prueba de ello es que el señor Jorge Valdivia en esta investigación ya prestó la declaración".

Y remató que "este es un procedimiento rutinario, menor y por lo tanto no ameritaba dar cuenta o noticiar de esto a determinadas autoridades. Y quiero dejar claro que no hubo intervención, no solicitaron intervenir y nosotros como Carabineros no vamos a permitir interceder en favor de alguna persona".

Así las cosas, se abrió una nueva arista a raíz del bullado caso que involucró a ex seleccionado nacional con la diputada de Revolución Democrática.