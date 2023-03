Comparte

Una hincha de Universidad de Chile en situación de discapacidad denunció que no pudo ingresar al sector preferencial del Estadio Monumental donde este domingo se desarrolla la octava fecha del Campeonato Nacional 2023, la cual es el Superclásico 193° del fútbol chileno.

Camila, la joven afectada, explicó a T13: “Es primera vez que yo venía a un clásico y tuve el problema de que llego acá al Estadio Monumental y no me dejan ingresar por yo venir con la camiseta de la U, a lo cual mi hermano viene por el Colo, mi papá viene por Colo Colo también, ni por eso tampoco me dejaron entrar”.

"Hablé con los supervisores, con los jefes y la única solución: ‘No, cómprate una polera de Colo Colo y te dejamos ingresar’. O sea, cómo me voy a poner una polera que no es de mi equipo para poder ingresar", agregó.

La joven señaló que el sector de silla de ruedas mencionado es Océano, donde se agrupan los hinchas de Colo-Colo. Magallanes, donde se ubican los seguidores de Universidad de Chile, no cuenta con accesibilidad.

Ante las dificultades para ingresar la familia señala que pidió la devolución del dinero, sin embargo los encargados no accedieron.

Finalmente, la madre de la joven se trasladó hasta el lugar y le llevó una camiseta de la Selección Chilena. Una vez cambiada, los otros hinchas permitieron el acceso de la afectada.