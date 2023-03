Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que plantearán una reforma tributaria, la que fue rechazada en la Cámara de Diputados y comentó que evaluarán proponerla en el Senado.

"No vamos a insistir con el mismo proyecto. Vamos a hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada incorporando la retroalimentación de estos distintos actores. En cuánto a qué pasos se van a seguir. Si vamos a ir por el lado de la insistencia por el lado del Senado, o la presentación de un proyecto después de un año eso es algo que vamos a ver después", aseguró.

Luego, el jefe de la billetera fiscal añadió que "el Gobierno no ha desechado la insistencia en el Senado. Para insistir en el Senado no es necesario ir con el mismo proyecto. De la misma manera en que la norma de acuerdo a la cual no se puede presentar un proyecto rechazado dentro de un año y eso involucra todo su contenido, de la misma lógica uno puede insistir con un proyecto que no sea una copia del que fue rechazado en general".

Ante la consulta de si se autoimpusieron un plazo para insistir en el proyecto, Marcel replicó que todas las partes tienen una responsabilidad de avanzar en clarificar lo que se escribirá en este proyecto en un plazo relativamente corto.

Asimismo, el secretario de Estado puntualizó que "¿Cómo lo vamos a hacer para conciliar la participación con la urgencia? Lo vamos a hacer designando específicamente a un persona que se va a dedicar a sistematizar los contenidos de esas conversaciones y a través de una metodología que nos va a permitir extraer información y propuestas que sean más fáciles de analizar y sistematizar después".

Finalmente, el titular de Hacienda indicó: "Vamos a trabajar bien metodológica e institucionalmente, no vamos a improvisar sobre esto. En términos del timing, estamos pensando de desarrollarlo en lo que queda de marzo y buena parte de abril".