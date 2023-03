Comparte

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana prohibió el funcionamiento de un supermercado ubicado en el Barrio Meiggs de Santiago, por incumplimiento reiterado a la normativa sanitaria vigente y la Ley de Etiquetado de Alimentos.

Los productos cuestionados son de origen chino y no contaban con autorización de venta, etiquetado correspondiente ni evaluación de su composición nutricional. Además, se encontró en la oferta del supermercado carne de rana, pato y tortuga congelada.

El seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, expresó que "todos los alimentos importados deben respetar las mismas normas que los productos nacionales, como el Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley de Etiquetado, las que en este caso, no se están cumpliendo y es una falta reiterada en este supermercado".

Agregó que una gran preocupación es no saber los componentes de los alimentos, y es posible que incluso estén prohibidos en Chile, por tener potencial de causar alergias u otras complicaciones médicas.

"Hacemos un llamado a no comprar alimentos importados que no tengan etiquetas en español, pues se arriesgan a consumir productos que no han demostrado su inocuidad", agregó la autoridad sanitaria de Santiago.