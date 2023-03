Comparte

Durante esta jornada, la Comisión Experta del proceso constituyente estableció cuál será la estructura del anteproyecto de nueva constitución, que será posteriormente usado como base por el Consejo Constitucional.

Además, con 13 votos a favor y 11 en contra, se rechazó la indicación presentada por la oposición que buscaba incluir un capítulo de "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad" en el índice.

No obstante, comisionados del oficialismo y la DC retiraron una segunda enmienda que apuntaba a tener un capítulo dedicado a la "Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad", antes del inicio de la sesión, dado que no contaban con los 3/5 para su aprobación.

Sobre la propuesta rechazada de FFAA, Katherine Martorell aseguró: "Lamentamos que hoy dada la situación que está viviendo nuestro país y que tenemos una frontera que requiere de la colaboración de las FF.AA., de Carabineros, que estamos viviendo una situación de crimen organizado y transaccional grave, no se haya considerado la importancia de tener un capítulo".

Asimismo, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, señaló que el hecho que se hayan rechazado algunos capítulos, no significa que dichos temas no vayan a ser discutidos, sino que no tomarán el título de los capítulos del texto constitucional.

Ahora, el reglamento del proceso establece que los expertos tendrán 15 días para que presenten iniciativas de norma constitucionales, que deberán referirse a uno de los 15 capítulos del índice aprobado durante la jornada.

Estos son los 15 capítulos aprobados por la Comisión Experta