El exministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, comentó la situación de inseguridad que se agravó tras la muerte del cabo primero, Alex Salazar, y profundizó en la reunión que tuvo el Gobierno con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“Para este Gobierno es algo que le incomoda, y le incomoda particularmente porque desde la coalición de Apruebo Dignidad ha tenido que cambiar su postura en 180 grados. Recordemos que cuando el presidente y algunos ministros, cuando eran diputados, votaron en contra de la Ley Nain y rechazaron la idea de legislar en materia de darle más garantías a Carabineros”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el ex vocero de la administración de Sebastián Piñera indicó que “la mesa de seguridad era para poner de acuerdo a Apruebo Dignidad, si la oposición no necesitaba una mesa, más bien que manden los proyectos con urgencia y no darle urgencia a proyectos identitarios que coinciden con el día de la bandera”.

No obstante, señaló que “la utilización o no política no puede significar el callar la crítica, porque este Gobierno es muy bueno para cometer errores, para culpar a terceros de los errores, y cuando se les hacen ver sus errores, dicen que se está utilizando políticamente, así que yo tendría cuidado en eso”.

En particular, por la reunión del general Yáñez con la ministra Tohá, indicó que “comparto las palabras del general director, y creo que fue poco atinado por parte de la ministra Tohá, en llamarlo a dar explicaciones cuando está diciendo algo que tiene todo el sentido del mundo. Siento que el Gobierno lo estaba llamando para retarlo”.

Finalmente, Jaime Bellolio aseguró que “es importante profundizar en darle urgencia a una agenda de seguridad y eso es lo que se tiene que resolver. Por eso destaco no sólo la posición de Socialismo Democrático, sino que Apruebo Dignidad, quien le tomó el peso a la situación para que los Carabineros pueda tener más facultades”.