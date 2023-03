Comparte

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunió este martes con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, en el marco de la apertura de diálogo tras el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.

Una rama asistente de la CPC fue la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), representada por Cristián Allendes, quien conversó con "La Mañana de Agricultura" sobre los temas abordados en la cita.

Sobre la reforma tributaria, dijo que "no es que el empresariado, que es nuestro caso, estemos en contra de mejorar los ingresos", sin embargo "nosotros creemos que era mala, eso es lo que nos han dicho todos los expertos".

"Al final no se hizo mucho eco de lo que se le sugirió y terminó con una reforma que fue rechaza que no era buena para Chile, para las empresas, para el crecimiento", dijo.

Sobre un nuevo proyecto, señaló que "lo que más se ha pedido es que sean cambios pensada en cómo se crece, porque lo que más recauda es el crecimiento" y que sea "basada en no retirar parte importante de la actual sistema tributario, que eso afectaba claramente el crecimiento".

Otro tema que se habló fue la reconstrucción tras los incendios forestales. El Mandatario le pidió trabajar en conjunto para seguir haciendo viviendas de emergencia, ya que las empresas actuales no estaban "dando el ancho".

En cuanto a la infraestructura hídrica, la SNA advirtió que si no llueve dentro de tres mese "no vamos a tener agua o vamos atener restricción de agua, porque no hay agua suficiente. prácticamente se acabó la reserva que hay en la cordillera, los ríos traen muy poca agua".

También se tocó el tema de la permisología. "Los permisos medioambientales están muy complejos para aprobar proyectos", cuestionó Allendes.

"Lo que se le planteó al Gobierno es que las exigencias que tiene Chile en la minería son más altas que en cualquier país del mundo. Estos no son extractivistas, sino que son rubros que dan mucho crecimiento al país y que si esto se hiciera se recaudaría más de 1,3 millones de dólares anuales en impuestos", sostuvo.

En cuanto a la migración, destacó "la importancia de los migrantes hoy en todos los sectores de la economía, especialmente en nuestro caso de la agricultura y donde necesitamos hacer un sistema fácil de sistema de visas temporal".

Por último, en el tema de la violencia, "ese es otro punto que el Presidente nos dijo que están trabajando fuertemente, en la violencia rural y urbana, en parar eso".

"Vimos al Presidente que está preocupado de esos temas y que también a nosotros nos importa mucho buscar acuerdos, de gobernabilidad y de, especialmente, de buenos acuerdos para el bienestar para la gente de todo Chile", dijo.