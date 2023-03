Comparte

El diputado independiente, Enrique Lee, negó rotundamente la denuncia de acoso sexual y laboral en su contra que se reveló en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara.

Recordar que el miércoles, la comisión recibió una carta con una denuncia por acoso sexual que apuntaba al parlamentario por la Región de Arica y Parinacota.

Y a través de una transmisión en vivo, el aludido expresó que "es importante en razón de la transparencia que siempre nos ha caracterizado dar la cara y enfrentar estas acciones con la verdad".

Después, aseguró que "no es efectiva esa acusación de acoso y existen los medios de prueba, que son todos los mensajes de WhatsApp que he mantenido con dicha funcionaria y que pondré a disposición de la Fiscalía para desmentir cualquier duda respecto a cualquier tipo de acoso que haya sufrido esta funcionaria".

"El lugar donde se da a conocer la denuncia no es el correcto, ya que existe una oficina preparada para recibir este tipo de denuncias, y la forma en que se hizo, en la Comisión, no me pareció adecuado, lo que correspondía era haberla canalizado pero lo que se hizo fue darla a conocer", agregó el diputado Lee.

Finalmente, el legislador recalcó que tiene "plena confianza en que la Cámara y todos los organismos encargados de la investigación van a poder descartarla de plano, y espero que nadie, ningún colega, tenga que pasar por una situación como esta".