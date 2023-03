Comparte

La viuda del cabo Álex Salazar, Mary Victoriano Ñancucheo, lamentó la muerte de la sargento segundo Rita Olivares el fin de semana en Quilpué y emplazó al Presidente Gabriel Boric en tomar acciones concretas.

A través de una carta, señaló que "ayer ha fallecido una nueva víctima de la inacción y la negligencia en darle protección y herramientas necesarias a los Carabineros. Por Rita, por Alex y por todos los mártires, le exijo Presidente Boric que le ponga discusión inmediata a ley Sargento Retamal. A esa ley y no a otra, porque es la única que realmente protege y da herramientas para luchar contra los delincuentes".

En ese sentido, aseguró que "¿de qué me sirven las condolencias y palabras de aliento de parte suya y de sus Ministros, sino llevan de la mano acciones concretas? Las familias de los Carabineros necesitamos hechos, no palabras. Necesitamos compromisos, no promesas".

Por último, la viuda del cabo Salazar añadió que "está en sus manos que esa ley se pueda votar esta semana. En sus manos, de nadie más. Demuestre con hechos, lo que ha venido diciendo en sus discursos".