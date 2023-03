Comparte

La madre de la sargento segundo Rita Olivares, María Raio, expresó su desamparo tras el asesinato de su hija durante un procedimiento policial en Quilpué, Región de Valparaíso,

"Hacen lo que quieren los delincuentes, yo pienso que el Gobierno, o sea todos, están a favor de los delincuentes, porque los delincuentes tienen más derecho que la persona que trabaja, la persona responsable y son papás. Ellos los miran como un mono de plástico, no se como miran a los carabineros. No se dan cuenta que también son seres humanos, tienen hijos, tienen familia", dijo en conversación con "Buenos días a todos" de TVN.

"Me gustaría que otro delincuente, que pase algo más, y ojalá no lo soltaran nunca más, dejarlo morir donde le corresponde estar", agregó. "Tienen que pagar todos estos delincuentes, son unos malditos que llegan y matan a las personas", añadió.

Consultada por las palabras de las autoridades de Gobierno en cuanto a fortalecer la seguridad, respondió que "yo ya no les creo nada, lo que conversan ellos, no les creo, porque no han hecho nada, no hacen nada. La delincuencia sigue, siguen matando carabineros, matando gente, asaltando. Todo lo que dijeron siento que son puras mentiras, puras palabras".