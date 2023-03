Comparte

Una funcionaria de Carabineros compartió un potente descargo en sus redes sociales tras la muerte de la sargento segundo Rita Olivares en la comuna de Quilpué, quien fue letalmente herida por un delincuente durante un operativo.

"A todos los carabineros que nos tocó cumplir nuestro servicio nocturno nos preparamos, nos mentalizamos de alguna manera, nos hacemos la idea de que vamos a llegar al otro día a estar con nuestra familia", parte su relato la cabo primero Catherine Apablaza.

"Hoy domingo, saliente de noche, como también lo debería haber estado mi sargento Rita, llegué a estar con mi hija. Llegamos muchas, yo creo que todas, excepto una. Ella”, añadió.

“No van a haber palabras de aliento ni de consuelo para esos hijos, pero hay muchos que dicen ‘esa es su pega’ o ‘para eso les pagan’. Yo me levanto porque tengo un motorcito, porque amo lo que hago, nadie me tiene obligada”, aseguró.

"Yo creo que ningún carabinero se levanta con la idea de ‘hoy tengo que matar a alguien’. Nos levantamos cada día, nos colocamos nuestro uniforme, porque ese uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono; no para esas feministas que dicen ‘la paca no es mi compañera’. La ‘paca’ es persona, la ‘paca’ es mamá, es hija, es esposa, es colega y valiente”, senteció.

"Esas personas que hacen leña de un árbol caído no tienen idea de cómo es la vida de un carabinero, no tienen idea de cómo es mi vida como funcionaria y mamá”, añadió la carabinera en el video compartido en su Tiktok.

“Ningún domingo va a volver a ser un día de descanso para esa familia, porque esa frase que dice ‘matar a un carabinero es matar Chile’… Sí”, cerró.

