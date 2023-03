Comparte

El trabajador de un minimarket, ubicado en la comuna de Santiago, se encuentra en riesgo vital luego de recibir un impacto de bala durante un asalto, ocurrido durante la noche de este lunes.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en la calle Curicó, en donde el hombre opuso resistencia y recibió un disparo en la cabeza.

Antes de huir, los tres asaltantes lograron robar la caja registradora y otras especies del local.

La víctima fue trasladada por vecinos de la ex Posta Central, donde está internado.

Cabe señalar que el minimarket, 24 horas antes, había sido extorsionado: si no pagaban 6 millones de pesos, uno de sus trabajadores iba ser herido.

"Ayer le llegó un mensaje a mi mamá. Como yo no he querido pagar, entonces decía en el mensaje que si yo no quiero pagar, iban a balear a un trabajador del local. Y lo hicieron", sostuvo el propietario de nacionalidad peruana a TVN.