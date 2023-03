Comparte

Un llamativo rumor fue el que surgió hace unos días a través de las redes sociales, donde aseguran que el periodista Roberto Cox y la influencer Sabrina Sosa habrían tenido una cita.

Si bien el periodista de CHV fue contactado por el tema, desmintió que tuvieran algo más allá de una amistad, aunque tampoco cerró las puertas a que ocurriera algo más entre ambos.

Ahora, quien entregó su versión fue la exchica reality Sabrina Sosa, la cual habló con el periodista de "Zona de Estrellas", Hugo Valencia.

La ‘amorosa’ declaración de Sabrina Sosa

"Yo te quiero aclarar que no fue una cita, con Roberto somos amigos hace ya un buen tiempo y, ojo, no es primera vez que hacemos algo juntos", partió señalando.

Luego continuó y dejó la puerta abierta a algo más: "Por el momento amigos, él está soltero y yo también, pero eso no dice nada tampoco, yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso, pero bueno Hugo, uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún".

Junto a esto, Sabrina señaló: "Yo no me cierro al amor, pero para avanzar con alguien, tengo que estar muy segura, o al menos lo que más pueda, he tenido experiencias difíciles. Entonces, si bien, quiero rehacer mi vida, no me lanzo con nadie que no sienta conocer bastante".