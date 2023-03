Comparte

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, se refirió en La Mañana de Agricultura a los trabajos de rehabilitación que se han desarrollado en la comuna tras la destrucción causada por los devastadores incendios forestales en el Biobío.

"Estamos preocupados y ocupados, cuando hay una catástrofe nivel 5, como la que vivió nuestro país, que requirió ayuda internacional para contenerla, y a un mes de haberse controlado nosotros debemos criticar lo que hay, es cierto que ha estado lento el proceso de rehabilitación, insuficiente, han habido errores", señaló.

"Además de criticar debemos proponer, queremos ser bien objetivos porque tenemos una situación compleja, tenemos 50 casas instaladas y 907 vecinos, las restantes familias están en carpas, o allegados en casas de familiares o en un albergue", remarcó la edil.

"Aunque se instalen 20 viviendas por día, vamos a llegar a julio sin todas las viviendas, es algo que tenemos que aceptar. Además las empresas privadas nos han abandonado, no han querido construir en Santa Juana", reveló la alcaldesa.

Al ser consultada por el motivo de aquello, Abolrnoz explicó que en la comuna actualmente "no hay red de caminos, eso implica que ellos deben subir por la cordillera con los paneles y los camiones que tienen no llegan, eso encarece más y ralentiza más el procedimiento. Eso a ellos no les gusta porque tienen que cumplir los contratos, el Gobierno les exige construir cinco casas al día y no alcanzan, entonces abandonan los contratos".

"Nosotros no tenemos accesos a la posibilidad de negociar esos contratos, los hace Senapred a través del Ministerio del Interior, pero las empresas nos han abandonado. Una famosa empresa privada vino, dejó las casas y se fue, que es Sodimac, no construyó ninguna casa. Los caminos están horribles, una casa muy lejos de la otra, esa es la situación que viven las comunas de extrema ruralidad", lamentó la alcaldesa.

"Tenemos una propuesta y todavía no ha sido escuchada, nosotros queremos que vengan cuadrillas institucionales del Ejército, la Patria no es solo la bandera y el himno nacional, la patria también para el Ejército deben ser los campesinos, las campesinas y los vecinos que están sufriendo y que pueden morir de hipotermia en el invierno", sentenció.

"El Ejército tiene eléctricos, gasfiters, constructores y de las tres ramas del Ejército se pueden sacar con los camiones adecuados que suben la cordillera, no como los camiones que tenemos nosotros, para que podamos llegar a los lugares que lo necesitan urgentemente y construir más rápido", añadió.

En ese contexto la autoridad comunal remarcó "el Gobierno está poniendo la plata, pero las empresas privadas no quieren construir, necesitamos que alguien construya. Ahí es que necesitamos la ayuda del Estado, cuando los privados fallan. En este caso no les conviene, no les gusta, está muy lejos, hace mucho frío. Son las condiciones en las que vivimos y hemos denunciado hace mucho tiempo".

"Si el Ejército tiene ese contingente, como son apoyados los vecinos del norte, nosotros creemos que Santa Juana debe ser apoyada. Es necesario hacer un sistema de caminos, para eso hay que hacer un programa especial del Ministerio de Obras Públicas", declaró.

"El MOP tiene muchas reglas y esas reglas impiden que se trabaje eficientemente, requerimos en esta circunstancia especial un programa especial de arreglo de caminos. Llega la primera lluvia y esos caminos que ya eran intransitables ahora de verdad que la gente ya queda aislada", advirtió.

"Necesitamos por lo menos arreglar las arterias principales, eso debe ser ahora, porque cuando llueve tu no puedes arreglar los caminos antes del invierno", agregó.

A modo de apoyar en esta emergencia y en la que viven otras comunas afectadas por los incendios forestales, desde el Gobierno se lanzó la plataforma Tu Patente, en la cual aquellas personas que aún no han sacado su permiso de circulación, lo pueden hacer en la municipalidad de Santa Juana.