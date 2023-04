Comparte

Un hombre de 24 años falleció tras ser atacado con un arma de fuego cuando ingresaba al condominio donde residía ubicado en calle Miraflores, comuna de Renca.

El afectado fue interceptado durante la noche del sábado por dos sujetos, quienes le dispararon en al menos ocho oportunidades.

El subcomisario Hugo Acevedo Núñez, explicó a Meganoticias que el hombre fue auxiliado por "sus familiares, quienes lo derivaron hasta el SAR Bicentenario de la comuna de Renca, donde ingresó fallecido producto de un TEC severo".

Además, el policía señaló que "la víctima mantenía ocho impactos balísticos en la región craneal, y en la región torácica anterior y posterior".

Sobre los autores del asesinato, indicó que "es posible señalar que estas dos personas estaban a bordo de un vehículo particular hasta el momento no identificado, no se puede descartar o establecer hasta el momento si es que lo estaban esperando, y no se puede descartar un posible asalto".

Además, el policía detalló que la víctima tenía antecedentes policiales por robo con violencia y porte ilegal de armas de fuego, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.