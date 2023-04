Comparte

La Ministra del Interior, Carolina Tohá en una entrevista con La Tercera abordó la crisis de seguridad que afecta al país y se refirió a la promulgación de la Ley Nain-Retamal y posteriormente, a la división de las fuerzas políticas del oficialismo.

En ese sentido, la secretaria de Estado comenzó hablando sobre la muerte de tres carabineros en muy poco tiempo y dijo que “en tres semanas hemos perdido una carabinera y dos carabineros (…) cada vez que suceden hechos así se remece todo desde el punto de vista de la seguridad, de lo político, pero también desde el punto de vista humano. Es un golpe muy fuerte”.

Agravamiento de los delitos

Asimismo, habló sobre la gran cantidad de delitos violentos que se han registrado en el país.

“La calificaría como un severo problema con los delitos violentos, con la criminalidad violenta. No tenemos -en general- incremento de los delitos. Lo que tenemos es un agravamiento de los delitos violentos”, sostuvo.

En la misma línea, explicó el por qué hay menos delitos, pero mayor gravedad con el siguiente ejemplo:

“Por decirlo en simple, si sales hoy día a la calle es menos probable que te asalten respecto a hace 10 años, pero si lo hacen es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla”.

En tanto, también se refirió a las divisiones políticas en materias de seguridad y comentó que “toda la visión que hay detrás de que la seguridad es un tema más afín a la derecha y más complicado a la izquierda, que se le ha dado mejor a gobiernos de ese signo y más difícil a los más progresistas, no tiene ningún fundamento“.

“Hay una crítica política que se dio por un tiempo que puede haber tenido efecto en que ciertas instituciones debilitaran su rol en la sociedad y eso se basaba en hechos bien graves que hubo en esos años en el país. Pero, al mismo tiempo, hay gobiernos que no tomaron decisiones respecto a cómo fortalecer las policías, cómo ponerlas a tono con el tipo de criminalidad que teníamos”, agregó Tohá.

Chile no estaba preparado

Al respecto, reveló que se han encontrado con muchas carencias en las policías, puesto que no se habían destinado los recursos necesarios y afirmó que “basta ver hoy las carencias que nos hemos encontrado, que no tienen nada que ver con el tono del debate público, sino que con inversiones que no se hicieron, con modernizaciones que demoraron, con fragilidad en las coordinaciones institucionales, con faltas de equipamiento básico“.

Bajo la misma línea, concluyó que “el problema de seguridad se refiere a que tenemos al frente una estructura, una cultura, una práctica criminal para la cual el Estado de Chile no estaba preparado“.

La división del oficialismo

Por otro lado, la autoridad de Gobierno profundizó en las diferencias que hay dentro de la coalición oficialista, respecto al debate que hubo con la Ley Nain-Retamal.

Es necesario mencionar que, desde Apruebo Dignidad no estaban muy convencidos de votar a favor de la iniciativa y no entregaron un respaldo al ejecutivo, en ese sentido la ministra fue consultada si el actuar de ellos les es indiferente y respondió que “no, no le es indiferente”.

“Vamos dando pasos. Hemos aprobado este proyecto, vamos a aprobar reglas de uso de la fuerza, vamos a tener cámaras de protección y vamos a tener policías más respaldadas, más controladas y con reglas claras”, añadió.

En cuanto a la unión de las fuerzas políticas del Presidente Gabriel Boric, aclaró que se debe trabajar en otras materias “previo a eso es necesario avanzar en otras líneas. Siempre he pensado que tienen que ser más nítidos los términos de esta alianza. Y que esa alianza tiene que generar, a partir de su diversidad, una cultura política, unas reglas, que es algo que todavía hay mucho que mejorar”.

Además, mencionó que tendrán la instancia para trabajar los temas que los separan y así, darle continuidad a su alianza y dijo que “vamos a tener una serie de reuniones con las coaliciones para armar una agenda de temas que hay que pulir y que queremos después transformar en propuestas para pensar la nueva etapa de cómo se va a continuar con esta alianza de gobierno poselecciones”.

Es un desafío enorme para este gobierno

Por último, la representante del ejecutivo concluyó que detener la crisis de seguridad es un desafío para el Gobierno.

“Es un desafío enorme para este gobierno, no solo para sus resultados de seguridad, sino para el logro de todo su programa, que logremos detener esta crisis de inseguridad y sobre todo este cuestionamiento generalizado a las instituciones”, finalizó.