La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso de un funcionario de carabineros que durante la presente jornada disparó y dio muerte a un delincuente que atropelló a su compañero en medio de un procedimiento policial.

Sobre si el actuar del carabinero que utilizó su arma de servicio fue correcto, la secretaria de Estado manifestó que ella "no es jueza" y que "eso lo va a determinar la justicia".

"Pero para remitirnos a la ley que se aprobó hace poco (Naín-Retamal) dice que si el carabinero actúa y usa su arma ante una amenaza contra su vida o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario", explicó Tohá en conversación con Meganoticias.

Posteriormente, detalló: "Si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, si fue cuando el vehículo iba huyendo y fue para evitar su huida, es otra (…) Se tiene que determinar si el disparo fue para evitar el atropellamiento o la huida".

"Si fue para tratar de evitar eso (el atropellamiento), se aplicaría la ley Naín-Retamal, si fue para tratar de evitar otra situación, no", reiteró.

En relación al denominado "Gatillo Fácil", señaló: "Se ha dado a entender que cuando se pone el acento en que no podemos hacer una ley que permita el gatillo fácil es como si uno estuviera diciendo ‘¡Ah! Usted está diciendo que los carabineros tienen gatillo fácil’. No, lo que se está diciendo es no hagamos una ley que le dé permiso al gatillo fácil. No hagamos una ley que autorice, que le dé rienda suelta a eso. No está diciendo que carabineros actúe así".

Junto con lo anterior, indicó: "Yo creo que cuando uno ve los procedimientos policiales que tenemos en Chile no puede decir que en el combate al delito carabineros han ocupado las armas de manera excesiva y no adecuada como un concepto general, en lo más mínimo. No veo que nadie esté diciendo eso en Chile tampoco. Lo que algunos están diciendo es que no hagamos una ley que autorice eso para mañana. Evitemos que eso pase."