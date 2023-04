Comparte

Este miércoles se la familia de David Toro, el joven abatido por Carabineros en San Antonio por supuestamente embestir con su auto a un funcionario, denunció que el fallecido no era un delincuente y que "lo acribillaron" apenas bajó de su vehículo.

Según dichos de la prima de David, Angie Córdoba a El Líder de San Antonio, el joven "no es un delincuente como todos lo tildan. Somos una familia humilde, como todos. Mi primo nunca tuvo antecedentes penales de ningún tipo. Quizás cometió este error al no detener el auto, pero no es para matarlo".

"Se habla de un ‘velorio narco’, de que mataron a un ‘delincuente’, que ‘uno menos’, que mi familia amenazó al carabinero que disparó, pero todo eso es falso. Mi primo era como cualquier persona joven, medio impulsivo, quizá, pero no era para matarlo así. Le dispararon siete veces en la cara. Tiene un balazo hasta en la boca", añadió.

"A David le tiraron un disparo mientras manejaba para que detuviera el auto. Él sí pasó con la intención de evadir a la policía, es cierto, pero como le dispararon se bajó con las manos arriba para dar una explicación, como diciendo ‘ya basta, por el balazo se puso grave la cosa’. Al bajar, el carabinero le dispara en la cara", aseguró al medio.

"Lo remataron, le desfiguraron la cara con las balas, lo acribillaron. No alcanzó a decir palabra ni a arrancar, si el cuerpo quedó ahí mismo. Hasta que no veamos ningún video en que se vea que David tiró el auto encima a la persona —sólo uno en que lo toman en brazos— no hay nada que acredite eso más que los dichos de los funcionarios", cerró.