Comparte

Este martes dos comuneros mapuche que estuvieron involucrados en los incidentes de la cárcel de Angol y que fueron trasladados hasta una prisión en Concepción, iniciaron una huelga de hambre líquida.

Los sujetos presentaron un escrito ante el régimen interno para iniciar la manifestación. La situación se produce en medio de los cuestionamientos de las autoridades locales por el traslado de comuneros por parte de Gendarmería.

En ese sentido, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró que "esta medida no es adecuada, en la cárcel de Concepción están las dos personas Llaitul, también está el señor Berkoff y que ahora agreguen a otros dirigentes de la violencia radical, terrorista, que ha existido en el conflicto que tenemos no me parece prudente".

"En Santiago hay una cárcel de alta seguridad, estas personas no deben concentrarse en la región del Biobío. Deben ser trasladadas hacia la Región Metropolitana", cerró.