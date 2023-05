Comparte

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió este jueves a los últimos hechos de violencia en la macrozona sur, el último, la quema de un camión en Collipulli.

"La macrozona sur está viviendo un clima de violencia feroz y la macrozona sur desde el punto de vista de producción de alimentos es muy importante", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

Existe, planteó, una "violencia, una inseguridad muy dura. Basta ver lo que le pasó a don René Urban y su hijo Héctor, que ha sido recientemente elegido consejero constitucional. Uno es baleado en su casa, el otro en su camioneta".

"Esto nos preocupa mucho. Nosotros vamos a sesionar como directorio de la SNA en La Araucanía en nuestra próxima reunión, porque queremos estar muy presente apoyando a nuestros agricultores, que en una zona, desde el punto de vista agrícola, es fundamental", anunció.

Además, recordó que "le pedimos ayer una reunión a la ministra del Interior y al subsecretario Monsalve, porque esto hay que pararlo. Esto no puede seguir así. Estamos preparando los suelos para sembrar, enfrentar la próxima temporada agrícola y, desgraciadamente, parte con una violencia que no habíamos visto en la historia de Chile".

Proceso constitucional

Con respecto a las elecciones del 7 de mayo para elegir los integrantes del Consejo Constitucional, Walker dijo que fue "un acto democrático ejemplar, pacífico".

"Este es un proceso, porque he escuchado algunas voces que tratan de deslegitimar el proceso, muy democrático, con 24 expertos, con 12 juristas, con bases constitucionales. Ahora nos tocó escoger estar 50 consejeras y consejeros constitucionales. Es un proceso bien llevado, maduro, técnico", sostuvo.

"Lo que nosotros primero decimos: el que no cree en este proceso, simplemente no cree en la democracia. Lo segundo, es que esperamos tener un mucho mayor diálogo con los consejeras y consejeros recién elegidos, porque Santiago no es Chile, porque Chile tiene 263 comunas rurales y hay muchas temas que nos interesan que no fueron escuchados en el proceso anterior", expresó.

Agregó que "el tema es cómo podemos influir en buenas políticas públicas para desarrollar los sectores rurales y queremos que esta Constitución que se va a redactar tenga un sesgo rural, porque mucha gente vive en las regiones, 30% vive en las regiones. Tenemos una cobertura territorial de un 85%".