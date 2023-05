Comparte

Recientemente una mujer fue denunciada ante la justicia por el Hospital de Talca tras retirar a su hijo de 16 años, quien es una persona con autismo, del centro asistencial donde fue derivado debido a un intento de suicidio. La familia tomó la decisión luego que el adolescente permaneciera por 16 horas «internado» en tres sillas de plásticos improvisadas como camilla en la unidad de emergencia del lugar, sin ningún tipo de medida de protección debido a su condición de fragilidad.

La madre explicó que su hijo se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que lo atiende en forma particular debido al colapso del sistema público. Además, señaló que ella informó a los médicos sobre la condición de su hijo, mostrando su carnet de persona con discapacidad, y que, a pesar de esto, lo dejaron hospitalizado en el pasillo, rodeado de luces, ruidos y multitudes. La mujer denunció que el recinto no está capacitado para atender a personas con autismo, y que ella ha escuchado otros testimonios de madres que han pasado por esto mismo.

A raíz de esta dramática situación es que el congresista de Evópoli, Jorge Guzmán, presentó un oficio al director del establecimiento, Pablo Gacitúa; a la ministra de Salud, Ximena Aguilera; al director del Servicio de Salud Maule, Rodrigo Alarcón; y a la Seremi de Salud, María Verónica Icaza, con el objetivo de iniciar una investigación en profundidad en el Hospital de Talca para aclarar los hechos sucedidos.

“No puede ser que el Hospital de Talca tenga a un joven de 16 años con la condición del espectro autista hospitalizado sobre sillas plásticas más de 16 horas. Aquí se están vulnerando los derechos del paciente y también la ley recientemente aprobada que entrega garantías de salud para las personas con este trastorno. En este caso sus padres que están viendo sufrir a su hijo toman una decisión que llevárselo y resulta que son denunciados. No puede ser que el centro asistencial esté experimentando una situación crítica al no contar con los recursos y equipamientos básicos, por lo necesitamos que esto se resuelva, ya que no podemos tolerar que las personas no estén recibiendo atención oportuna y digna. Debemos garantizar los derechos y las garantías de los pacientes”, explicó el parlamentario.

El legislador está pidiendo a las autoridades los antecedentes que poseen respecto de la denuncia, que se informe sobre los sumarios administrativos que se han instruido para la determinación de responsabilidades y eventuales sanciones por la ocurrencia de este hecho; y que se comuniquen las medidas que el Hospital Regional de Talca ha adoptado para garantizar la atención adecuada e integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista que acudan a este recinto asistencial.