Durante esta jornada el Hogar de Cristo condenó el asesinato de Milton Domínguez, hombre de 58 años y nacionalidad colombiana que fue atacado por cuatro ahora ex marinos en la ciudad de Iquique, Región de Antofagasta.

La insitución indicó que la víctima, quien era una persona en situación de discapacidad, fue uno de sus usuarios tras llegar a Chile.

«Junto a @senadis_gob condenamos la brutal agresión con resultado de muerte de la cual fue víctima Milton Domínguez, ex usuario de nuestra hospedería en #Iquique, migrante y con discapacidad«, manifestó el Hogar de Cristo por medio de su cuenta de Twitter.

Milton entregó su testimonio en diciembre del año 2021, el cual fue registrado y compartido en las redes sociales de la institución católica.

En el video, el hombre relataba las dificultades que enfrentó tras contagiarse de un hongo en su pie al interior de un baño en una residencia, el cual se expandió y terminó con la amputación de su pierna.

«A los tres días se me volvió negro. Fui al consultorio Videla para ver si me podían ayudar, porque yo ya sabía que el dedo lo podía perder, pero me dijeron que ahí no me podían hacer la cirugía, que tenía que ir al hospital», señalaba Milton.

«Al otro día fui, pero no me pudieron atender porque no tenía carnet. Volví a la Plaza Brasil y hablé con las enfermeras que me atendieron, llamaron al hospital y me consiguieron RUT provisorio. Ahí sí me entraron de una por urgencia y al otro día me cortaron los dedos«, agregó.

Posteriormente, señaló que entró nuevamente a Pabellón: «Yo pensé que iban a hacerme puntos o la curación y no; cuando llegué me dijeron que me iban a cortar un pedazo más. Me aplicaron la raquídea y cuando volví a la sala de descanso y me desperté me habían cortado arriba (a la altura de la rodilla)».

En el registro, Milton manifestaba que «no toda la gente que migra a Chile es mala» y llamó a conocer los campamentos donde viven los migrantes.

«Para que vean el pésimo estado en que se vive allá. Allá se sufre por comida, por agua y eso es difícil, la gente se cansa de estar aguantando hambre«, señalaba.

«Se alejan de los valores y principios que rigen la institución»

La Armada rechazó el actuar de los ex funcionarios. Por medio de un comunicado la institución reconoció la gravedad de los hechos y notificó que los sujetos fueron dados de baja.

«Rechazamos categóricamente el accionar de los ex marinos, dado que se alejan de los valores y principios que rigen la institución», sostuvieron.

Junto con lo anterior, manifestaron que continuarán «aportando todos los antecedentes que sean requeridos por el Ministerio Público hasta el esclarecimiento total de los hechos».