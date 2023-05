Comparte

La conductora de «Mucho Gusto», Karen Doggenweiler, recientemente dio una entrevista a Revista Sarah, donde repasó diversos aspectos de su vida.

Uno de los aspectos que develó con la editorial, fueron las propuestas que ha recibido en su extensa carrera televisiva, donde no todas han sido vinculadas con las comunicaciones, sosteniendo que ha obtenido ofertas políticas.

Recordemos que la comunicadora mantiene un matrimonio con Marco Enríquez-Ominami, quien en múltiples oportunidades ha postulado a la presidencia del país.

Sobre esta relación, sostuvo que «nunca me he sentido acompañante de Marco, no siento que vaya atrás, siento que voy al lado; de hecho, muchas veces me tocó asumir la vocería. Me han ofrecido estar en el Congreso y no, no, no me gusta, no me gusta el Senado, ¡no me gusta! No me gustaría un cargo de elección popular».

En la misma línea, relató que para ella la política «no es tan constructivo ese espacio. Creo que a veces logramos más consenso pensando distinto con el José en el programa, que lo que logran en el hemiciclo».

Aún así, señala que por su matrimonio, de igual manera es introducida en este mundo: «Lo conocí como cineasta, pero siempre era un referente del mundo político, por un tema también familiar de él, entonces siempre convivimos con eso, y la transición entre el mundo privado, familiar, político y televisión fue bastante permeable».