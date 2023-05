Comparte

Carabineros está recibiendo más postulantes este último año, lo que fue celebrado por el general director de la institución, Ricardo Yáñez.

Desde la Segunda Comisaría de Coquimbo, la alta autoridad policial destacó que «en mayo de 2022 hubo 289 inscritos y en el año actual van 2.499 jóvenes a este mes. El aumento es 2.210 más, es decir, un 765% de aumento”.

Y según informó La Tercera, entre enero y mayo de 2022, 1.798 personas quisieron ingresar a la institución. Si esta cifra se compara con el mismo periodo del año pasado, el número se eleva a 4.393, es decir, subió en un 144%.

El jefe de Reclutamientos y Selección de Carabineros, coronel Gabriel Guerrero, explicó al medio que “desde que se firmó el decreto que modifica los requisitos de ingreso a Carabineros, que las postulaciones registraron un aumento y, según las proyecciones que tenemos, esto seguirá creciendo, lo que nos pone muy orgullosos, porque da cuenta de que lo estamos haciendo bien”.

“Hay mucho postulante interesado. A mí me ha tocado participar de este proceso, donde los entrevistados dicen que antes, ya sea por tener un tatuaje o no cumplir con la edad, no podían entrar, y ahora sí. Muchos vienen del Servicio Militar y también de otras entidades de educación, pero les atrae el querer ser parte de una institución cada vez mejor valorada, que entrega estabilidad”, agregó el coronel Guerrero.