Esta semana se dio a conocer que la Unidad de Fomento (UF) superó por primera vez la barrera de los $36 mil pesos, indicador que se ajusta a la inflación de precios en forma diaria, provocando efectos directos en la economía familiar, debido a que muchos arriendos, mensualidades escolares y los créditos hipotecarios se cobran en UF.

Al respecto, el experto en educación financiera y co fundador de la fintech Trii, Carlos Guayara, entregó algunas recomendaciones para enfrentar de mejor manera este escenario de inflación.

En primer lugar, Guayara recomendó definir un presupuesto: “Cortar los errores financieros, todos los chilenos en el día a día estamos cometiendo algunos errores que en especial en este momento no nos podemos permitir, como por ejemplo, no definir un presupuesto. Estadísticamente el 80% de estas personas no saben que se gastaron el mes pasado”.

En segundo lugar, el emprendedor recomendó “no gastar más de lo que ganas. No es momento para endeudarse, las tasas de interés están muy altas y cada pago con mecanismos de deuda se hace con una tasa muy elevada”.

En tercer lugar, “evitar los gastos hormigas, que son estos pequeños gastos en el día a día que muchas veces pasan inadvertidos, pero cuando los sumas al final del mes terminan siendo un presupuesto importante”.

Finalmente, incorporar algunos tips que nos permitan ahorrar. “Hay un mecanismo que se llama “bola de nieve” para pagar más rápido las deudas, que básicamente consiste en enfocarse en organizar tus deudas, pagar una muy rápido, y lo que liberes de flujo vas pagando otras también. Después, es importante replantear la forma del ahorro, porque siempre las personas lo dejan para el último, entonces al principio de mes deberías ponerte una meta de ahorro, no importa lo pequeña que sea, pero lo primero al recibir el salario sea separar ese monto”.