El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, exigió cuidar la institución, luego de que dos carabineros hayan sido dados de baja y detenidos por liderar la estafa piramidal «Knightsbrigde»; y otros dos quedaran en prisión preventiva por extorsionar y exigir dinero a víctimas de la banda criminal «Los Pulpos»

En entrevista con Emol, Yáñez señaló que este tipo de actos de corrupción «no solamente impacta, sino que nos duele y nos duele en lo profundo de nuestra alma. Derechamente son delincuentes vestidos de uniforme y eso no puede ocurrir ni lo vamos a permitir».

En este contexto, la máxima autoridad de Carabineros se reunió con los mandos del país y les entregó un mensaje.

«Reiterarles que existen canales de información que son absolutamente anónimos donde pueden efectuar sus denuncias, canalizar, y aquí, caiga quien caiga, denunciar a uno más antiguo, o menos antiguo, o a un igual, pero no podemos dejar pasar ni podemos aceptar cierto que se incurran esto. Les exigí, porque así se los dije, les exijo que deben cuidar la institución. Y eso es una orden. Y cuidar la institución significa que cumplan con sus obligaciones, con sus responsabilidades, tanto administrativas como normativas«, dijo.

«A mí de chico me decían que si había un tomate que estuviera podrido en el cajón, hay que sacarlo porque si no termina pudriendo todo el cajón. Acá es lo mismo», agregó.

«Yo creo que ya no existe ninguna institución en el mundo que esté exenta de ser permeable por el crimen organizado y por la corrupción y por eso hemos generado nosotros todos estos mecanismos para poder tratar de evitarlo. Caiga quien caiga, aquí son delincuentes con uniformes y eso no pueden no tienen cabida la intuición«, señaló el general director.