La diputada Erika Olivera manifestó su molestia por las malas condiciones en que se encuentra el nuevo estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez, ubicado en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

En una visita inspectiva, la parlamentaria evidenció que uno de los pasillos del recinto estaba lleno de hongos.

Según indicó uno de los funcionarios municipales presentes, el espacio aún no está inaugurado, por lo tanto ese y otros «detalles» aún estarían a la espera de ser revisados.

«Gastemos recursos, gaste recursos en limpiar esto y después lo van a volver…«, alcanzó a decir el funcionarios cuando fue interrumpido por la ofuscada parlamentaria.

«Pero tráeme un paño con cloro y yo te lo limpio. No me cuesta nada, de verdad«, señaló Olivera en el encuentro que fue grabado y posteriormente difundido por TV Costa.

A lo anterior, el funcionario respondió: «Salimos de aquí yo le traigo el paño».

«No, yo lo espero aquí. Yo puedo entender la normativa y todo, pero aquí me voy a salir de mi rol como diputada y me voy a meter en el rol de deportista», contestó la diputada.

«Saben que para nosotros, los deportistas, los lugares deportivos son como nuestro templo. Eso son para nosotros, los recintos, los estadios son nuestros templos. Es donde nosotros vamos, meditamos, reflexionamos y, de verdad, un lugar que está en estas condiciones…», explicó Olivera.

Sobre el recinto deportivo, indicó: «Es maravilloso lo que tienen aquí (…) Puedo entender que hay problemas normativos, que van a tener que hacer arreglos y a lo mejor romper, pero eso no tiene nada que ver con que nosotros dejemos morir espacios y que se llenen de hongos«.

Finalmente, la diputada insistió: «De verdad que esto no cuesta nada limpiarlo. Si quieres tráeme un balde con cloro y agua, y yo limpio».

