Ante las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, las autoridades declararon alerta ambiental para este miércoles 14 de junio en la región Metropolitana.

Esta medida fue declarada por la Delegación Presidencial de la RM por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente y tiene como fin, además, de «proteger la salud de los habitantes de la región«.

Para esta jornada, la Dirección metorológica de Chile (DMC) prevén «un régimen anticiclónico en superficie y dorsal en altura. Se espera temperaturas entre 0° C y 21° C, no existiendo probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la Región Metropolitana».

Debido a esta situación, las autoridades llaman a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región Metropolitana.

Además, recuerdan que desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre está prohibida las quemas agrícolas.