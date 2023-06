Comparte

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, enfatizó este jueves que los casos de fraude al fisco «se deben investigar y sancionar a los culpables«, pero también «tomar las medidas para que estas cosas no sigan pasando en el futuro».

Durante la mañana de este 16 de junio, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolla la audiencia de formalización contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, a quien se le imputan los delitos de asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, por lo que la Fiscalía Centro Norte solicitó la medida de prisión preventiva.

«Hay que investigar y sancionar a los culpables, eso está fuera de discusión. Pero mucho más importante es tomar las medidas para que estas cosas no sigan pasando en el futuro«, enfatizó Leturia.

Bajo ese contexto, sostuvo que «ahí estamos mal, hemos hecho poco. Nos escandalizamos todo el tiempo, pero no tomamos las medidas para reducir esos espacios para la impunidad y la corrupción, que existen tan grandemente en el mundo municipal», aseveró el titular del CPLT.

«Dos ejemplos: La Contraloría no puede meterse en las cuentas corrientes del municipio, no los puede controlar, eso es absurdo; las organizaciones comunitarias, como los famosos Vita, no están sometidos a la Ley de Transparencia y casi no tienen control«, señaló al respecto.

Por lo tanto, indicó que aquello «es tarea de todos. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que empezar a actuar, a corregir. Sancionar a los culpables, pero además cerrar los tremendos forados que tienen nuestras leyes».

Finalmente, dijo que «mientras no cambiemos eso, todas las semanas vamos a tener nuevos casos de corrupción municipal, como viene pasando desde hace muchísimo tiempo».