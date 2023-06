Comparte

Rompió el silencio. Juan Martín Lucero habló luego de cinco meses sobre su polémica salida de Colo-Colo. El delantero comentó que los albos nunca mostraron interés ante la oferta del Fortaleza, además de insistir en que no partió libre de los albos.

«Fortaleza me contacta un 10 de diciembre. Yo estaba cómodo en el club y analicé junto a mi familia la oferta. Lo primero que hice fue contarle a los dirigentes y a Gustavo Quinteros que estaba la posibilidad. Noté que la directiva no le dio mucha importancia, mostraron poco interés. No me llamó nadie en ese entonces, ni el presidente del club, sólo (el gerente deportivo) Daniel Morón hablaba conmigo», contó Lucero en diálogo con el sitio En Cancha.

«Colo-Colo me envía el mail en el que me dicen que me van a comprar el pase dos días antes de que venza el plazo. Se dio esa situación porque un conocido mío que está en el club le dijo a Morón que estaba por vencer el plazo y ahí ejecutaron la opción, pero nunca pagaron por mi pase. Yo lo único que hice fue ejecutar una cláusula que estaba en mi contrato. Por eso no tengo enojo ni rencor con nadie del club», señaló el delantero sobre su relación contractual con los albos.

Por otro lado, Lucero se refirió a las críticas que recibió por parte de la dirigencia de Blanco y Negro. «Me dolieron porque yo fui respetuoso con ellos. Pero hoy, ya más en frío, entiendo que cada uno cuida su trabajo. Yo no me fui libre del club y le dejé un millón de dólares de la cláusula», indicó el Gato.

Finalmente, sobre su partida indicó que «sentí un poco de dolor por la gente, pero también estaba tranquilo porque siempre me brindé al 100 por ciento en la cancha. Entiendo el dolor de la gente, pero prefiero que me insulten por mi salida y no por el rendimiento. Jamás le reprocharía nada a nadie».