El Presidente Gabriel Boric contradijo públicamente al ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre. Este último rechazó que Chile fuera como invitado de honor de la Feria del Libro de Frankfurt por el alto costo.

«Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente. Yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no es un gasto. No es plata que se tira a la basura», dijo el Mandatario.

«El ministro de Aguirre lo que planteó en su momento es que, efectivamente, ser invitado de honor tiene un costo asociado del orden de los 8 millones de dólares. No es poca plata», agregó.

Sin embargo, lo que dijo Boric es que como Estado de Chile, que tiene una «dignidad literaria», debería de todos modos ser protagonista de esta instancia.

Por ello, el jefe de Estado instruyó que se establezcan las conversaciones con la organización de la feria para asistir como invitado de honor en otra ocasión, «pero no me cabe ninguna duda que vamos estar ahí este año y los próximos como invitado, pero además, prontamente como invitado de honor. Así lo he instruido al ministro para que hagamos todas las gestiones en esa dirección».

«Es mucha plata, pero son gastos que valen la pena. La cultura, la literatura chilena, es algo que tenemos que mostrar en todo el mundo. Estamos orgullosos de ella es algo como Mandatario quiero realzar», resaltó Boric.