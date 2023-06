Comparte

A través de su cuenta de TikTok, una joven estudiante realizó una preocupante denuncia.

El hecho se enmarca en medio de su práctica profesional de la carrera de pedagogía en educación física. Así, la mujer se desempeña como profesora en un establecimiento educacional con un curso de séptimo básico.

Sin embargo, hay una situación que la aqueja; recibe burlas por parte de los estudiantes.

“En la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera, entonces yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran (…) También me responden. Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, acusó.

Akalia aseguró que ha explicado constantemente que “el respeto es lo más importante”, sin embargo, las actitudes continúan.

“Esto me tiene súper mal, es un llamado a educar a tus hijos. No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa”, añadió.

