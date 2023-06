Comparte

Este viernes se registró un violento portonazo en el sector Faldeos de Nos en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana, a pesar de los esfuerzos de los vecinos para detener a los delincuentes, ellos lograron llevarse el vehículo y amenazar a la víctima con un arma de fuego.

En tanto, el capitán Juan Gormaz, oficial de ronda de la Prefectura del Maipo, precisó que «a las 10 de la noche, Carabineros de la 62 comisaría de San Bernardo recibió una denuncia de un hombre de 30 años por el robo con intimidación de su vehículo particular».

Por su parte, la víctima, Cristián Sepúlveda, habló con 24 horas y entregó detalles del ataque y dijo lo siguiente: “me dirigí a comprar un bebestible a un almacén. En el momento en que me devuelvo a mi vehículo y me subo, antes de poner el seguro de puerta, se me cruza un auto, me baja una persona y me apunta todo el rato con una pistola en el cuello”.

Mientras el hombre era abordado por los antisociales, sus vecinos con el afán de detener a los delincuentes intentaron hacer una especie de “barricada” con cestos de basura, pero ellos lograron huir.

Hasta el momento, desde las policías comentaron que están realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.