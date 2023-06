Comparte

Alejandra Rodríguez, la practicante de pedagogía en educación física que se hizo viral tras denunciar en un video los malos tratos que recibía de sus alumnas en un colegio del sector oriente de la capital, conversó sobre su situación en La Mañana de Agricultura.

«El colegio me sacó, se comunicó directamente con mi universidad. A mi me habían dicho que ese curso era complicado, pero desde generaciones atrás. Nunca pensé que era tan complicado, los profesores me dijeron que mi nota dependía de esas niñitas,», partió diciendo.

«Ahí perdí toda autoridad, todo. Se portaban mal, respondían, eran insolentes. Si yo daba una orden, algunas me decían que no, otras me ignoraban. Me miraban y se daban vuelta, no me hacían caso», explicó Rodríguez.

«La profesora de repente me decía que yo no tenía nada que hacer, que eran así y que ellos me iban ayudar y que iban a estar conmigo. Yo me tuve que quedar a cargo de las niñas, eran tres cursos», relató.

Por otro lado, al referirse al momento en el que decidió publicar el video, señaló «que yo sentía angustia, fue como una manera de desahogarme. La verdad es que nunca pensé que el video fuera a llegar a tanta gente, solo a mis seguidores y tampoco pensé a que a todos».

«Tengo amenazas de niñitas que me dicen que me van a ‘hacer pico’ si llego al colegio de nuevo. Obviamente no voy a ir jamás a ese colegio, tengo amenazas de los padres, de los apoderados, que me van a demandar o cosas así«, reveló.

«Me encanta mi carrera, tengo demasiada vocación, me encanta enseñar a los niños y no voy a desistir porque haya un curso que sea mal educado. No voy a renunciar a lo que me gusta y voy a seguir luchando. Si me tocan más cursos así voy a seguir y seguir», añadió.