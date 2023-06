Comparte

A las 13:00 horas esta fijada la presentación de la acusación constitucional por parte de la oposición contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Uno de los firmantes es el diputado Diego Schalper (RN), quien ya conversó con «La Mañana de Agricultura», en donde dijo que esta es la primera acusación de este tipo que firma.

«La crisis educativa puede tener un ministro que colabora a mejorarla o colabora empeorarla. En nuestra opinión el nivel de negligencia que se ha mostrado en lo que se lleva de gestión, da cuenta de un ministro que colabora a empeorarla. Por eso es primera vez que voy a firmar una acusación constitucional y para mí era muy importante que hubieran antecedentes multifoco», dijo.

En esa misma línea, señaló que «es una acusación bien sólida, compuesta de siete capítulos». «En el tema que usted mire, tenemos un ministro que no ejecuta la ley. Y más grave que eso, que ha permitido un desfalco de 110 mil millones de pesos en la Junaeb», agregó.

De acuerdo a Schalper, Ávila permitió la «malversación de fondos por más 110 mil millones de pesos. Aquí la Junaeb mediante el pago de raciones que no entrega a los que están en su casa, yo pago por alimentación que entrego. Aquí hay alimentos que no se entregan pero se les paga a ciertos proveedores. Y también a otros proveedores se les pagan raciones que no están contenidas en los contratos. Hay toda una irregularidad que a mí me parece una cosa escandalosas, millonaria, que se va a tener que investigar hasta las últimas consecuencias».

Añadió que «no hay ni una ejecución en materia del fondo de infraestructura que sea relevante» y en cuanto a la deserción escolar «no se han impulsado los proyectos de ley adecuados».

Tampoco «se implementa la reactivación en materia de violencia estudiantil. Tampoco hay avances significativos y se incumplen varias leyes. Donde usted mire hay incumplimiento», sostuvo.

Con respecto a la materia de afectividad y sexualidad, dijo que «que supone avanzar solo en una mirada, en un tema donde necesariamente tiene que dar espacio a distintas miradas. Hasta aquí la política de educación sexual siempre estaba marcada por respetar el derecho de los padres, a escoger la educación de sus hijos y obviamente escoger supone distintas alternativas».

«Aquí hay intencionalidad de imponer una determinada manera en este tema», opinó.

Por último, en el tema de los malos resultados en el Simce, indicó que «es bien fácil decir ‘mire, el Simce a mí no me toca’. Obviamente el Simce es mucho más profundo y lleva muchos años, pero la pregunta es: desde que usted asume ministro desde el año 2022 a la fecha, qué ha hecho al respecto. Si usted mira, detalle a detalle, se va a dar cuenta que salvo anuncios grandilocuentes no hay ejecuciones presupuestarias, no hay urgencias de proyecto de ley».