Comparte

Durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre las declaraciones de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respecto al pacto fiscal que promueve el Gobierno.

Luego de reunirse con el Presidente Gabriel Boric y con el jefe de la cartera de hacienda para hablar sobre ello, desde la CPC acusaron que «recaudar por la vía de las alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado».

Tras ello, Marcel sostuvo que «es evidente, por el tenor de esa carta, que ha habido un cambio de actitud o de posición respecto del pacto fiscal, porque hasta hace no mucho tiempo escuchábamos una actitud bastante más abierta a los temas tributarios«

En la misma línea, dijo que en el Estallido Social desde el mundo empresarial decían que harían un esfuerzo por aportar con más recursos al fisco.

A pesar de ello, el secretario de Estado aclaró que seguirán trabajando con la CPC y mencionó que «ellos han planteado que están dispuestos a conversar y colaborar en temas relacionados con crecimiento, con productividad, con eficiencia del gasto público, y creo que de un modo u otro siempre vamos a terminar al final discutiendo algún tema tributario”.

Un camino más largo

“Es imposible pensar en políticas o estímulos para la inversión, por ejemplo, que no toquen la tecla tributaria», agregó.

En ese sentido, recalcó que «quizás vamos a tener que recorrer un camino más largo, pero nuestra actitud es de seguir adelante en el trabajo para construir un pacto fiscal”.

Asimismo, añadió que “esperamos que en los empresarios llegue el momento en que estén en condiciones de poder concurrir a este, y de esta manera, poder tener un pacto que sea suficientemente amplio como para lograr algo que creo que todos los sectores esperan, que es darle estabilidad a nuestro sistema tributario».

«Para cualquier empresario, para cualquier emprendedor tener claridad sobre las reglas que se les van a aplicar en materia tributaria es muy relevante. Y eso no lo vamos a tener hasta que no tengamos un pacto fiscal que sea amplio, que sea compresivo, y que obviamente tiene que abordar el tema tributario, no podemos soslayarlo», explicó.

En la misma línea, se refirió a los aportes “yo creo que el aporte que se ha hecho hasta ahora es valorar también cómo vamos equilibrando, complementando eso, con el aporte que pueda hacer el crecimiento a la recaudación fiscal, con el aporte que puedan hacer las ganancias de eficiencia en la gestión pública, y apoyarnos en principios que sean también más duraderos».

Pymes

Por último, se refirió a la reunión de hoy en La Moneda con las pymes y comentó que los dirigentes mostraron su interés por el pacto fiscal y sostuvo lo siguiente:

«Con las organizaciones de pymes llevamos cuatro reuniones, y ya hemos recorrido varios de los pilares del pacto fiscal. Y la declaración que tenemos al respecto es que lo que nos interesa es buscar los ajustes a nuestro sistema tributario que emparejen la cancha para las empresas de menor tamaño, que les permita competir en mejores condiciones, y eso va a involucrar beneficios del lado tributario respecto de la situación actual».