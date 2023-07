Comparte

Este sábado la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció un nuevo beneficio para ir en ayuda de los damnificados que dejó el sistema frontal registrado en la zona centro-sur del país.

En es sentido, junto con señalar cuando se comenzaría a pagar el Bono de Recuperación, confirmó que este nuevo beneficio sería «de hasta 50 UF», según contó en Meganoticias, los que se podrán destinar para la «compra de materiales de construcción».

«Nosotros no vamos a dejar de trabajar hasta que el último damnificado salga adelante. Tenemos a 3.673 hogares están con nómina para recibir ayuda», declaró en referencia al Bono de Recuperación, adelantando que «vamos a empezar a hacer transferencias a partir del lunes«.

«Hay un plan específico para la recuperación activa económica de ellos. No solamente se está entregando forraje, alimento para que los animales no se mueran, porque donde comían está todo con barro, sino que también para las transferencias a la recuperación económica del mundo rural, tanto para las personas INDAP como no INDAP», declaró.

Es en este contexto que la ministra confirmó que «tenemos para la recuperación de infraestructura, además del bono que se va a transferir. Hay mucha gente que a lo mejor no perdió la casa, sino que se llenó de barro (…) ahí lo que se habilita es una tarjeta«.

«Para la gente que quiera comprar la puerta, reparar el tabique, o el piso… se va a entregar una tarjeta a las familias que tengan ‘daños menores’, aunque en realidad son importantes, que es para comprar materiales de construcción, de hasta 50 UF«, explicó.

Lo anterior, añadió Vallejo, es «independiente de lo que luego vamos a hacer con el encargado o encargada, que pronto el Presidente va a nominar, para la reconstrucción».